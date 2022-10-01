Байден считает возможным дипломатическое урегулирование ситуации на Украине

Дипломатическое урегулирование ситуации на Украине возможно, однако, на определенных условиях. Так считает президент США Джо Байден, заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.



Отмечается, что слова были произнесены в ответ на заявление Зеленского о хотя бы гипотетической возможности переговоров с Россией.

«Что я скажу, так это то, что президент Байден считает, что дипломатическое урегулирование на Украине возможно», – заявил Салливан (цитата по ТАСС). Он добавил, что это возможно в соответствии «с основными положениями Устава ООН, под которыми все подписались».