«Защита зеркальная от призыва». Как колдуны зарабатывают на страхе мобилизации

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После начала частичной мобилизации в Интернете начали появляться объявления о защите от мобилизации за определенный прайс. Корреспондент «Фонтанки» изучила, что предлагает рынок эзотерических услуг людям, которые боятся за своих близких.

Сайты объявлений

«Защита на военнослужащих от штыка, ножа, шальной пули, болезни, чтобы весь срок живой здоровый и счастливый был сам и родственники его. Защита зеркальная от призыва на военную службу» — за такую «услугу» рунолог Наталья просит на популярном сервисе с объявлениями 500 рублей. Судя по публикации, в такую же сумму обойдется «лечение самых серьезных и страшных болезней». Ничего невозможного, как утверждает дама, нет.



Уже после первого сообщения Наталья призналась, что реальная цена будет выше. Для начала нужно заплатить за «диагностику» 3 тысячи. «Посмотрю, какая защита нужна, какая угроза для данного человека существует, ведь вполне может быть, что ему по судьбе вернуться героем и прожить до 100 лет», — пояснила рунолог. Для этого требуются только фотография и ФИО. Прислать их можно в «Ватсап». После — ждать решения Натальи о том, необходима ли мужчине защита и если да — то какая именно. От этого, вероятно, зависит и цена дальнейших манипуляций.



Фото: Скриншот объявления Фото: Скриншот объявления Поделиться Поделиться





Рунолог Виталий, оставивший своё объявление на всё том же сайте, в ответ на запрос о защите близкого от призыва рассмеялся: «Девушка, ну вы сами подумайте, как можно защитить от мобилизации? Это долг каждого мужчины. Защищаться — это всё равно что свою энергию просто уничтожать. Когда придет мне повестка, я пойду. Не советовал бы вам так делать, только обманут на деньги. Это нарушение самой природы энергии, так нельзя поступать. Мужчина обладает именно воинственной энергией. Это Тейвас — руна воина. Как можно защитить мужчину от его руны?» Выдав такую тираду, Виталий заключил: «Пускай ваш мужчина. как и все другие, идет и мобилизуется. Вот это я вам могу посоветовать».



«Не знаю, как гарантировать такое дело. Я бы попробовала, но даже с вас денег не взяла», — предложила Ирина, предварительно уточнив, сколько лет мужчине и действительно ли он попадает под призыв. Себя она позиционирует как рунолог, но кроме «общей диагностики» и «активации руны», Ирина советует взять у нее что-то, отдаленно похожее на консультацию психолога: «Если есть проблемы психологического характера, я могу запросто поговорить без всякой магии. Иногда хватает просто советов каких-то. Бывает, со стороны видишь что-то, а человек просто не видит. Разговариваем, разговариваем, а потом оп! — и находится какой-то выход». За всё про всё, по её словам, — сто рублей в качестве символической благодарности. Разве что беседовать придется с рунологом, а не со специалистом с профильным образованием.



Социальные сети

У ведьм с уже наработанной клиентской базой часто есть собственные профильные страницы, где они и продвигают свои услуги. У «оккультиста и учёного» Айсулу тысяча подписчиков в заблокированной соцсети. В личной переписке она объяснила, что специализируется на «боевых защитах». Как предполагается, они должны спасать человека во время боевых действий. «Боевая защита стоит 2,5 тыс. рублей. Для этого нужны дата рождения, фото, чтобы посмотреть матрицу, и имя, соответственно», — рассказала она. Ходить, видимо, снова никуда не нужно. Колдуны нового времени переместились в онлайн.



Ясновидящая и одновременно «врач-реаниматолог» Полина на вопрос о том, может ли она защитить мужчину от мобилизации, ответила максимально пространно: «Смотря как». Варианты, по ее словам, подбираются индивидуально. Ссылка на странице Полины ведет на личный сайт, на котором можно узнать, что она не только врач, но ещё и юнгианский аналитик. Максимально похожая на нужную услуга, мастер-класс по «защите и чистке», стоит чуть больше 3 тысяч рублей. Анонсирована и отдельная «чистка» на защиту военных. Индивидуальные услуги обойдутся дороже. Цена персональной «диагностики» — 15 тысяч рублей.



Больше подписчиков — выше прайс. На ясновидящую Полину подписаны 25,6 тысячи человек, а на «некроманта» Алису уже почти 95 тысяч. Она за «защиту «Щит мертвых» хочет получить 29 тысяч рублей. Оплата возможна в рассрочку. «В этих суммах нет оплаты моего труда, только материалы и откупы. Можете сделать лучше и дешевле — вы крутой. Чем я могу помочь, написала», — написала Алиса. В личной переписке она объяснила, что «Щит мертвых» «защищает всеми доступными способами, если даже не справится с мобилизацией, то как минимум жизнь сохранит».



Фото: Скриншот объявления Фото: Скриншот объявления Поделиться Поделиться





— Насколько, на ваш взгляд, он правда может помочь именно от мобилизации?

— Он помогает сохранить жизнь и здоровье. Это его задача. И если для этого нужно будет не попасть под мобилизацию, он это сделает.

После двух сообщений от потенциальной клиентки Алиса отправила номер банковской карты. Всё снова проходит дистанционно: нужны имя, фото и дата рождения.

Эзотерические магазины

Впечатлившись тем, какую популярность в СМИ получила специальная свеча от внимания военкомата, корреспондент «Фонтанки» обзвонил несколько эзотерических магазинов Петербурга. Оригинал, кстати, обнаружить не удалось, но на сайте магазина в Тюмени журналист нашла очень похожую свечу за те же 750 рублей. Её чудодейственное воздействие уже другое: помогает вернуть украденное. Отличается только цвет материала. От военкомата спасает красная, а от воров черная. В общем, самого изначального образца найти не удалось, но продавцы, судя по всему, уже перестроились на новый тренд: предложили несколько вариантов, включая довольно неожиданный.

Фото: Скриншот объявления/ «УРА.РУ» Поделиться Поделиться





Фото: Скриншот объявления Поделиться Поделиться





В еще одном магазине нас предостерегли от обманщиков в мире эзотерики. «Амулеты есть просто защитные: для силы воли, для силы духа, против опасности, против несчастных случаев каких-то. А кто вам прямо против мобилизации посоветует — гоните его в шею. Это мошенники», — предупредила сотрудница. «Настоящий» защитный амулет она предложила выбрать уже в самом магазине. Ассортимент, по её словам, серьёзный: около 800 видов талисманов разных традиций. Цены указаны сразу на сайте. Подвеску «Кельтский шлем ужаса», которую описывают как «исключительно мощный символ, обеспечивающий своему обладателю абсолютную защиту на всех уровнях бытия», продают за 500 рублей.



Фото: Скриншот объявления Поделиться Поделиться





«Понимаете, существуют амулеты защиты воина. Например, амулет «Валькирия» языческий. Но это для тех, кто не боится призыва, кто идет. Нет такого амулета, чтоб не призвали», — холодно ответствовала работница следующего магазина. Стремлений защитить мужчину от мобилизации она явно не разделяла. Ну, нет так нет.



Еще в одной лавке продавец, хоть и заметила, что в наличии есть общие талисманы защиты, предложила на них не надеяться и даже отнеслась к потенциальной посетительнице с сочувствием.



— Я понимаю, сейчас предложениями бурлят, но сами понимаете, это как-то очень странно звучит. Какие там вообще шансы, что призовут? Вы, я слышу по голосу, человек молодой. Соответственно, и там человек молодой. Он служил?

— Да.

— Отслужил, ага. И молодой?

— Да.

— И до сих пор ему еще не пришла повестка?

— Пока ещё нет.

— Может, тут и не надо никаких оберегов?

На этом и распрощались.



Алина Ампелонская,

«Фонтанка.ру»