В Новой Зеландии продают поместье из «Властелина колец»

Идиллическое загородное поместье, в котором снимали некоторые эпизоды «Властелина колец», выставлено на продажу в Новой Зеландии. Поместье, известное как Fernside, было основано в 19-м веке, а усадьба построена в 1924 году, сообщает Dirt.
Стоимость поместья в данный момент оценивается в 5,2 миллиона долларов. До 1949 года оно принадлежало местной семье, а затем служило домом для посла США и официальных приемов. С середины 1950-х оно переходило из рук в руки, пока в 2007 году поместье не приобрели нынешние владельцы.
Площадь поместья оценивается в 12 акров (немногим меньше 5 гектаров). В нем множество садов, фонтан, лужайка для игры в крокет и лесной массив с вековыми деревьями.
Помимо основной резиденции, поместье имеет гараж на 3 автомобиля, дровяной сарай, мастерскую и отдельный гостевой коттедж.
Во «Властелине колец» поместье можно увидеть дважды. Оба раза снимали озеро, расположенное на его территории. Первый — в картине «Братство кольца» (2001 год), когда леди Галадриэль подъезжает к Фродо и его друзьям на лодке в форме лебедя. Перед эпическим путешествием героев она одаривает их магическими предметами. Второй раз озеро показано в картине «Властелин колец: Две крепости» (2002 год). Именно здесь начинается история происхождения Голлума.
Отмечается, что поместье выставлено на продажу, так как его нынешние владельцы достигли пенсионного возраста. Им попросту тяжело содержать такую большую территорию.