В Новой Зеландии продают поместье из «Властелина колец»

Идиллическое загородное поместье, в котором снимали некоторые эпизоды «Властелина колец», выставлено на продажу в Новой Зеландии. Поместье, известное как Fernside, было основано в 19-м веке, а усадьба построена в 1924 году, сообщает Dirt.

Стоимость поместья в данный момент оценивается в 5,2 миллиона долларов. До 1949 года оно принадлежало местной семье, а затем служило домом для посла США и официальных приемов. С середины 1950-х оно переходило из рук в руки, пока в 2007 году поместье не приобрели нынешние владельцы.