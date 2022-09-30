В США считают, что вопрос вступления Украины в НАТО несвоевременный

О принятии Украины в НАТО высказался помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, назвав этот шаг «несвоевременным».



«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка «на земле», а процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», — цитирует Салливана РИА Новости 30 сентября.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подает заявку на вступление в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на вопрос о перспективе вхождения Украины в блок ответил уклончиво, отметив что все демократические страны имеют право подать заявку. Однако решение будут принимать консенсусом всех 30 стран — членов НАТО.

