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    У грибов в этом году особые повадки. Грибники учат, как «почувствовать» лес

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    Любители тихой охоты делятся своими секретами. Кто-то ходит ищет грибы просто так, а кто-то умеет «почувствовать» лес. Везёт не всем, но многие носят целые корзины, по 10–20 килограммов.

    «Никогда не было столько азарта от нахождения, ибо гриб действительно трудовой. Стоят они обычно по 2 штуки с точки. Бор нужен неоднородный! Другими словами, гриб «любит» перепады и различные переходы. Если, например, идет однотипный ровный бор, можно и за 1 км пути ни одного не встретить. Но в целом боровичок попадался и в белом мху (в нем самые отборные и эталонные грибы), и в зеленом мху, и в бруснике, и в чернике», — рассказывает 30 сентября Максим в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    «Боровики есть, но не везде, надо «почувствовать» лес. Как мне показалось, их больше в сосновом лесу с невысокими кустами черники, белым и зеленым мхом вперемешку. На более открытых местах грибов больше. Резаных грибов очень много, как и людей. Но нам хватило, за 5 часов (из которых 2,5 часа ушло на поиски «правильного» леса) почти 90 штук взято с собой, 13 кг», — делится Илья.

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