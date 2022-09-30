У грибов в этом году особые повадки. Грибники учат, как «почувствовать» лес

Любители тихой охоты делятся своими секретами. Кто-то ходит ищет грибы просто так, а кто-то умеет «почувствовать» лес. Везёт не всем, но многие носят целые корзины, по 10–20 килограммов.



«Никогда не было столько азарта от нахождения, ибо гриб действительно трудовой. Стоят они обычно по 2 штуки с точки. Бор нужен неоднородный! Другими словами, гриб «любит» перепады и различные переходы. Если, например, идет однотипный ровный бор, можно и за 1 км пути ни одного не встретить. Но в целом боровичок попадался и в белом мху (в нем самые отборные и эталонные грибы), и в зеленом мху, и в бруснике, и в чернике», — рассказывает 30 сентября Максим в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

