Правительство определило категории работников оборонной промышленности, имеющих право на отсрочку

Категории работников оборонной промышленности, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации, определило правительство России. Информация опубликована в телеграм-канале кабмина 30 сентября.
Из текста следует, что призыву не подлежат руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.
В течение пяти дней Минпромторг утвердит перечень имеющих право на отсрочку предприятий, который направят в Минобороны и военные комиссариаты в регионах. Работодатели должны предоставить в призывные комиссии списки таких сотрудников.