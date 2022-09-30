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    Правительство определило категории работников оборонной промышленности, имеющих право на отсрочку

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    Категории работников оборонной промышленности, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации, определило правительство России. Информация опубликована в телеграм-канале кабмина 30 сентября.

    Из текста следует, что призыву не подлежат руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа.

    В течение пяти дней Минпромторг утвердит перечень имеющих право на отсрочку предприятий, который направят в Минобороны и военные комиссариаты в регионах. Работодатели должны предоставить в призывные комиссии списки таких сотрудников.

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