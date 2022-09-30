Скелет тираннозавра хотят продать в Азии за 25 млн долларов

Аукцион Christie's Hong Kong впервые выставляет на торги в Азии 30 ноября полный скелет тираннозавра.



Как сообщает 30 сентября РИА Новости, ящер жил во времена мелового периода (68–66 миллионов лет назад) на территории нынешней Монтаны (северо-запад США). Длина скелета — 13,1 метра, высота — 4,9 метра, ширина — 2,1 метра, а вес — более 1 360 килограммов, плотность костей — 54%.



Ценовой диапазон (эстимейт) экспоната — от 15 до 25 миллионов долларов. Он будет представлен среди предметов искусства XX–XXI веков, например работ художницы Яёи Кусамы.

