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    Скелет тираннозавра хотят продать в Азии за 25 млн долларов

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    Аукцион Christie's Hong Kong впервые выставляет на торги в Азии 30 ноября полный скелет тираннозавра.

    Как сообщает 30 сентября РИА Новости, ящер жил во времена мелового периода (68–66 миллионов лет назад) на территории нынешней Монтаны (северо-запад США). Длина скелета — 13,1 метра, высота — 4,9 метра, ширина — 2,1 метра, а вес — более 1 360 килограммов, плотность костей — 54%.

    Ценовой диапазон (эстимейт) экспоната — от 15 до 25 миллионов долларов. Он будет представлен среди предметов искусства XX–XXI веков, например работ художницы Яёи Кусамы.

    Весной 2019 года окаменелые останки маленького тираннозавра были выставлены на eBay почти за 3 миллиона долларов. Ведущие палеонтологические музеи США тогда призывали прекратить свободную торговлю ископаемыми окаменевшими костями динозавров.

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