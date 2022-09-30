Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади в Москве

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил на митинге-концерте на Красной площади в Москве, который проходит в поддержку итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Путин отметил, что «бойцы в ходе спецоперации героически защищают Донбасс, и нужно сделать все, чтобы поддержать новые территории и их безопасность».
«Мы стали сильнее, потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила», — резюмировал глава государства и добавил, что «сегодня день правды и справедливости».
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области образовали четыре новых субъекта России. Договоры с главой ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, главами Запорожской и Херсонской областей Евгением Балицким и Владимиром Сальдо подписал президент страны Владимир Путин.