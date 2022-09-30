Суд в Петербурге огласил приговор продавцу чудодейственных БАДов, которыми «лечили» пенсионеров

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении Екатерины Котовой, признанной виновной в мошенничестве. В деле фигурировало 16 эпизодов. Об этом 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Суд установил, что Котова была членом организованной группы, созданной в декабре 2012 года. Женщину организаторы приняли в свои ряды как предпринимателя со стажем. В группе каждый занимался своим делом: одни сидели на телефоне и «обрабатывали» доверчивых пенсионеров, другие доставляли товар и забирали деньги. Летом того же года и в дальнейшем было создано множество юрлиц по продаже БАДов, бизнесмены размещали рекламу в СМИ. На рынке продвигались такие товары, как аппликатор «Вита Хелс», комплекс для контроля веса «Лозе Фреш», аппликатор «Хелфи Лайф», комплекс «Рибут». Все это у производителей закупалось оптом и продавалось в розницу. Торговля шла до марта 2020 года. Пенсионерам звонили и сообщали об их заболеваниях, после чего предлагали им БАДы по завышенной стоимости, выдавая их за эффективные лекарственные препараты. Пожилые люди в результате обмана понесли убытки от 281 600 рублей до 8 651 400 рублей.

