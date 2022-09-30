Тотальный диктант. Что мы запомним из речи Путина

30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России четырех новых территорий: Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области и Запорожской области. Пресс-секретарь главы государства накануне анонсировал его объемное выступление, которое будет сопровождать церемонию, — и не обманул: программная речь длилась под 40 минут, ее слушали по всей стране.



О присоединении новых регионов



«Это <...> их неотъемлемое право, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов... Оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию».



«Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое отечество».



«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда».



О боевых действиях на новых территориях



«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан, Россия его не предаст».



«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей».



О распаде Советского Союза



«В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой... Последние руководители Советского Союза, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили нашу великую страну, поставили народы просто перед фактом».



О восстановлении Советского Союза



«Прошлого не вернуть, да и России сегодня этого уже не нужно, мы к этому не стремимся».



Об отношении Запада к России



«Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это почти и произошло. Мы же помним 1990-е, страшные 1090-е годы, голодные, холодные и безнадежные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире. При этом Запад все это время искал и продолжает искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о чем всегда мечтали: раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь на нищету и вымирание».



«В алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Они желают нам не свободы, хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наша мысль и философия. Потому и покушаются на наших философов, наша культура представляет для них опасность, искусство, поэтому пытаются ее запретить. Наше развитие и процветание — тоже для них угроза, конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам».



О западном колониализме



«Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. Собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия — ренту гегемона. Сохранение этой ренты — их ключевой, подлинный и абсолютный мотив».



«Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов. Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются это сделать, стать вассалами, другие — покупают, запугивают, а если не получается — разрушают целые государства».



«Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему все сойдет с рук. Да, собственно говоря, ему все и сходило с рук до сих пор».



«[Западные элиты] говорят о некоем сдерживании, и подобное лукавое слово кочует из одной доктрины в другую. А по сути означает только одно: подрыв любых суверенных центров развития».



О системе международных отношений



«Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще видел эти правила, кто согласовывал? Послушайте, это вообще бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано. Россия — великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным фальшивым правилам жить не будет».



«Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению решает — кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его недостоин. Почему они так решают, кто им дал такое право — не понятно. Сами себе дали».



«Гегемония [западных элит] имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов — так называемые цивилизованные страны, и на всех остальных, кто, по замыслу сегодняшних западных расистов, должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки — «страна-изгой», «авторитарный режим» — уже готовы. Они клеймят целые народы и государства... Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм».



«Весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь».



О вассалах США



«[Штаты] до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Республику Корея, да и другие страны. И при этом цинично называют их равноправными союзниками».



«Это настоящий позор — и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотают это хамство. Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих вассалов они называют евроатлантической солидарностью».



«Это касается и Европы, касается идентичности Франции, Италии, Испании, других стран с тысячелетней историей. Большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело фактически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок. Все они понимают, эти элиты европейские. Но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов».



О долларе



«Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими бумажками. А надутыми капитализациями западных социальных сетей нельзя отопить жилище».



О ядерном оружии



«США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент».



О «Северном потоке»

