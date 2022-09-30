Петербургские водители разъезжаются на выходные по 8-балльным пробкам

Вечер последней пятницы сентября отметился на дорогах Петербурга необычно плотными пробками. Уже к половине шестого они оказались загружены на 8 баллов — на 1 балл больше обычного, сообщают в «Яндекс.Пробках».
Наиболее плотные заторы сейчас наблюдаются в районе Финляндского вокзала, метро «Петроградская» и «Обводный канал» и у площади Александра Невского. В пробках стоят Московский проспект от «Фрунзенской» до «Электросилы», проспект Славы, Ивановская и Народная улицы, Пискаревский проспект. В центре при этом относительно свободно, не считая Садовой улицы.
На выезде из города по-прежнему плотно на магистралях, где идет ремонт: Московском, Пулковском, Приморском шоссе. На последнем в 17 часов фиксировали пробку длиной 4,6 км — от станции Морская до торгового центра. Также плотное движение на юге КАД, особенно на внешнем кольце от Московского шоссе до вантового моста.