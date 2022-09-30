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    Новая карта Российской Федерации

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    «Фонтанка» публикует новую карту Российской Федерации, включающую Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

    ЛАЙК69
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ43
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