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    Мишустин назначил Мантурова главой комиссии по отсрочке от мобилизации

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    Комиссию по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, возглавил зампредседателя правительства РФ и по совместительству министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте правовой информации сегодня, 30 сентября.

    Кроме Дениса Мантурова, в состав комиссии вошел Василий Тонкошкуров, в августе назначенный на должность первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

    Тем же распоряжением из комиссии исключили главу Роскосмоса Юрия Борисова и первого зама гендиректора Роскосмоса Андрея Ельчанинова, назначенного на должность три дня назад.

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