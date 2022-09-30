Мишустин назначил Мантурова главой комиссии по отсрочке от мобилизации

Комиссию по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, возглавил зампредседателя правительства РФ и по совместительству министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте правовой информации сегодня, 30 сентября.



Кроме Дениса Мантурова, в состав комиссии вошел Василий Тонкошкуров, в августе назначенный на должность первого зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.