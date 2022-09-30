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    Начало октября добавит ограничений на Московском и Приморском шоссе

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    В первые дни октября новые перекрытия и ограничения движения начнут действовать в пяти районах Петербурга. В том числе, добавят головной боли водителям на Московском и Приморском шоссе, где идет ремонт.

    С 4 по 6 октября в связи с ремонтом дороги на Приморском шоссе будет перекрыт проезд по разворотному кольцу под путепроводом в поселке Лисий Нос, сообщает 30 сентября пресс-служба Государственной административной инспекции Петербурга. Работы на участке Приморского шоссе от Лахтинского моста до путепровода в Лисьем Носу и на Лахтинском проспекте идут с 10 сентября и продлятся до 15 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Московском шоссе со 2 по 21 октября ограничат движение по мосту через реку Славянку. На магистрали тоже ремонтируют дорожное покрытие, и сейчас там действуют несколько ограничений: до 8 октября закрыто движение по Железнодорожной улице, Паровозной дороге, Курьерскому проезду у Московского шоссе; до 14 октября закрыт 2-й Бадаевский проезд у Московского шоссе; до 11 ноября ограничено движение на участке Московского шоссе в Шушарах — от 1-го Бадаевского проезда до Колпинского шоссе. Ремонт продлится до 12 декабря.

    Объезжать ограничения предполагается по Московскому, Ям-Ижорскому и Колпинскому шоссе, КАД, Софийской и Автозаводской улицам, Николаевскому проезду, улице Ленина и Удаловской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В центре на полтора года ограничат движение по одной из улиц в районе площади Восстания. С 3 октября 2022 года по 1 мая 2024 года из-за размещения пешеходной галереи ограничат проезд у дома 6 по Пушкинской улице от Лиговского переулка до Невского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 4 октября по 14 ноября закроют движение по боковым проездам проспекта Тореза в направлении от Дрезденской улицы до Рашетовой улицы. Там со 2 сентября прокладывают электрокабель на участке от Рашетовой улицы до площади Мужества, работы продлятся до 9 апреля 2023 года.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Левашово с 3 октября по 18 ноября будут строить газопровод на Ленинградском шоссе и в Трансформаторном переулке. В связи с этим с 3 по 7 октября ограничат проезд по Ленинградскому шоссе от Горского шоссе до Трансформаторного переулка.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А в Петергофе водителей потеснили для прокладки инженерных сетей на Александровской улице, Николаевской улице, в Среднем переулке и на Мостовой улице. С 4 по 6 октября в связи с этим перекроют движение по Александровской улице от Николаевской улицы до Мостовой улицы, включая перекресток со Средним переулком.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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