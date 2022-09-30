Еврокомиссия рекомендовала аннулировать визы и тщательно контролировать и проверять россиян

Еврокомиссия представила государствам — членам ЕС рекомендации по визовым процедурам, а также по пограничному контролю для граждан России на внешних границах союза. Контроль при выдаче и въезде усиливается, тщательная проверка и аннуляция виз рекомендуется.



Как говорится в опубликованном 30 сентября заявлении, рекомендуется усиленный контроль безопасности при выдаче виз россиянам, чтобы подтвердить основания их въезда. Консульствам стран ЕС советуют внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов России. Их следует направлять в консульство по месту жительства — обратно в Россию, а не рассматривать у себя.

