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    Еврокомиссия рекомендовала аннулировать визы и тщательно контролировать и проверять россиян

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    Еврокомиссия представила государствам — членам ЕС рекомендации по визовым процедурам, а также по пограничному контролю для граждан России на внешних границах союза. Контроль при выдаче и въезде усиливается, тщательная проверка и аннуляция виз рекомендуется.

    Как говорится в опубликованном 30 сентября заявлении, рекомендуется усиленный контроль безопасности при выдаче виз россиянам, чтобы подтвердить основания их въезда. Консульствам стран ЕС советуют внимательно рассматривать случаи обращения россиян за краткосрочной визой из-за пределов России. Их следует направлять в консульство по месту жительства — обратно в Россию, а не рассматривать у себя.

    Аннулирование действующих виз на границе также рекомендовано — в случае наличия оснований для этого.

    «В случае наличия оснований для аннулирования — отзыва такое решение может быть принято пограничной службой независимо от государства-члена, выдавшего её», — говорится в заявлении.

    Также рекомендован тщательный контроль российских граждан на внешних границах ЕС. Особенно «чтобы избежать того, чтобы гражданин России, которому было отказано во въезде на одной границе, быть допущен другим государством».

    Кроме того, рекомендуется более тщательная оценка проездных документов россиян самими перевозчиками.

    «Перевозчики несут ответственность за граждан третьих стран, которых они доставили в ЕС, но которым было отказано во въезде», — отметили в Еврокомиссии.

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