Табуретка против ножа. Полиция показала неудачный налет на магазин в Пушкине

Двое с ножами пришли в магазин на улице Радищева в Пушкине и потребовали деньги. Решающим аргументом против этой идеи оказалась табуретка.



Видео с места событий 30 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По данным главка, они разворачивались около половины шестого утра 29 сентября в доме 17/12. На кадрах видно, как продавец обороняется табуреткой, а двое мужчин в капюшонах и масках для вида машут оружием и убегают.

