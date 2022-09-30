Табуретка против ножа. Полиция показала неудачный налет на магазин в Пушкине

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Двое с ножами пришли в магазин на улице Радищева в Пушкине и потребовали деньги. Решающим аргументом против этой идеи оказалась табуретка.
Видео с места событий 30 сентября публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. По данным главка, они разворачивались около половины шестого утра 29 сентября в доме 17/12. На кадрах видно, как продавец обороняется табуреткой, а двое мужчин в капюшонах и масках для вида машут оружием и убегают.
Предполагаемых налетчиков задержали у дома 22 по Кадетскому бульвару. Одному из них 18 лет, другому — 20. У них забрали ножи и доставили в отдел полиции, возбуждено дело о разбое.