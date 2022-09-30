    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    757мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd57.41eur55.41
    ТЕМА ДНЯ

    Присоединение новых территорий к России

    Присоединение территорийСколько мобилизовали в СПбКак готовят мобилизованныхКатегории под мобилизациюОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Если сайт «Фонтанки» открывается нестабильно, читайте нас в Telegram

    1252
    обсудить

    Из-за большого количества читателей сайт «Фонтанки» может работать нестабильно. Все новости можно увидеть в нашем телеграм-канале.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close