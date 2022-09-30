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    С начала мобилизации продажи туров рухнули в 1,5 раза

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    Российские туроператоры констатируют падение продаж за последнюю неделю (то есть с начала частичной мобилизации) в полтора раза. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал 30 сентября исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, это касается ближайших дат.

    «С начала частичной мобилизации отрасль резко стала затормаживаться. По различным оценкам, объем продаж туроператоров сократился от 30 до 50 процентов», — сказал Уманский.

    При этом от поездок на санаторно-курортное лечение клиенты не отказываются, отметил и.о. главы РСТ.

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