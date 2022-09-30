Зима близко. У фонтанов в Петербурге осталось всего несколько дней

Водоканал Петербурга начнёт переводить фонтаны в зимний режим 1 октября. Происходить это будет постепенно, и время на то, чтобы полюбоваться ими, ещё есть.

«Зимняя консервация фонтанов — это комплекс технических мероприятий, которые помогают защитить оборудование от воздействия низких температур. При консервации специалисты сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам», — сообщает 30 сентября пресс-служба городской администрации.

Первыми, с 1 октября, на каникулы уйдут фонтаны на Московской площади и на площади перед Финляндским вокзалом, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в Кронштадте (в сквере у Гостиного двора), «Крестики-нолики» в Сестрорецке. Все остальные фонтаны, которыми заведует Водоканал, продолжат работать до 17 октября. Правда, их могут отключить раньше в случае ранних заморозков.



Сейчас предприятие готовит к запуску в следующем сезоне три фонтана: в Петроградском, Василеостровском и Невском районах. В этом году были восстановлены 10 фонтанов, в том числе объект культурного наследия — «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли.