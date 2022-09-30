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    Искусство двух «художников» расстроило администрацию университета в Стрельне. И они вызвали экспертов от Росгвардии

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    Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области
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    Двое парней разрисовали крышу университета в Стрельне, но их мастерство росгвардейцы не оценили.

    Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 30 сентября, в вузе на Санкт-Петербургском шоссе тревожная кнопка сработала накануне около половины седьмого. Когда на место прибыл наряд, сотрудники университета сообщили, что двое молодых людей забрались на крышу учебного корпуса и что-то там рисуют красками из баллончиков.

    Молодых людей задержали и доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

    Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области

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