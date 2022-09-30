Искусство двух «художников» расстроило администрацию университета в Стрельне. И они вызвали экспертов от Росгвардии

Двое парней разрисовали крышу университета в Стрельне, но их мастерство росгвардейцы не оценили.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 30 сентября, в вузе на Санкт-Петербургском шоссе тревожная кнопка сработала накануне около половины седьмого. Когда на место прибыл наряд, сотрудники университета сообщили, что двое молодых людей забрались на крышу учебного корпуса и что-то там рисуют красками из баллончиков.
Молодых людей задержали и доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.