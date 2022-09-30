Первого школьника, получившего ранение при стрельбе в Ижевске, выписали из больницы

Первый пациент, получивший ранение во время нападения на 88-ю школу в Ижевске, выписан из республиканской больницы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук 30 сентября.



«Мальчик чувствует себя хорошо. Пациент продолжает оставаться на больничном, он будет находиться под амбулаторным наблюдением», — написала она.

Всего при стрельбе в учреждении пострадали 25 человек, 15 тяжёлых пациентов доставили спецбортом МЧС в Москву. Ещё 17 человек погибли, среди них учительница английского языка Маргарита Сахарных, её посмертно наградили знаком «Отличник просвещения».