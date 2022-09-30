Первого школьника, получившего ранение при стрельбе в Ижевске, выписали из больницы

Первый пациент, получивший ранение во время нападения на 88-ю школу в Ижевске, выписан из республиканской больницы. Об этом в своём телеграм-канале сообщила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук 30 сентября.
«Мальчик чувствует себя хорошо. Пациент продолжает оставаться на больничном, он будет находиться под амбулаторным наблюдением», — написала она.
Всего при стрельбе в учреждении пострадали 25 человек, 15 тяжёлых пациентов доставили спецбортом МЧС в Москву. Ещё 17 человек погибли, среди них учительница английского языка Маргарита Сахарных, её посмертно наградили знаком «Отличник просвещения».
Следствие полагает, что стрелял бывший выпускник школы, 34-летний Артём Казанцев, который состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. После нападения он покончил с собой.