Пограничники не допустили на международный рейс лётчиков Red Wings младше 35 лет

Пограничная служба не допустила на международный рейс летчиков авиакомпании Red Wings, которым меньше 35 лет. Об этом 30 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристины Аксеновой. Red Wings контролируется госкорпорацией «Ростех» и входит в десятку крупнейших авиакомпаний России.



«На текущий момент пограничные службы отказывают как летным, так и кабинным экипажам в пересечении границы даже при наличии полетного задания. В минувшие выходные у нас был зафиксирован случай с недопуском летного экипажа до выполнения международного рейса», — рассказала Аксенова.

