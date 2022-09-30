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    Пограничники не допустили на международный рейс лётчиков Red Wings младше 35 лет

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    2 комментария

    Пограничная служба не допустила на международный рейс летчиков авиакомпании Red Wings, которым меньше 35 лет. Об этом 30 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристины Аксеновой. Red Wings контролируется госкорпорацией «Ростех» и входит в десятку крупнейших авиакомпаний России.

    «На текущий момент пограничные службы отказывают как летным, так и кабинным экипажам в пересечении границы даже при наличии полетного задания. В минувшие выходные у нас был зафиксирован случай с недопуском летного экипажа до выполнения международного рейса», — рассказала Аксенова.

    По её словам, значительной задержки рейса удалось избежать: пилотов заменили на их коллег из резервного экипажа.

    По данным пресс-службы авиакомпании, пока отправлять в международные рейсы сотрудников младше 35 лет не планируется.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо30 Сен 2022 в 14:33
    ДниЩЩе.
    +3−0
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