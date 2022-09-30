В аэропорту Калининграда будет действовать режим «открытое небо»

Росавиация с 1 октября вводит в калининградском аэропорту Храброво режим «открытое небо». Он установлен на два года.



Как сообщает 30 сентября РИА Новости, это означает, что иностранные авиакомпании смогут летать из Храброво без посадки в своей стране. Обычно они могут осуществлять перелёты только в аэропорты и из аэропортов на территории своего государства.



«Решение о либерализации воздушного сообщения с Калининградом принято авиационные властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области», — отмечает ведомство.

