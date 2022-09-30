Воришка просидел день в туалете спортивного магазина, чтобы ночью покататься на машине Росгвардии

Сигнализация сработала ночью в спортивном магазине в Приморском районе. Росгвардейцы нашли в нем неучтенного человека.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и области 30 сентября, сообщение о проникновении поступило на пульт дежурного в 3.49. Когда наряд прибыл на место, то нашел в помещении мужчину. По предварительной информации, он спрятался в туалете торгового центра и дождался закрытия. Потом, отогнув рольставни, проник в спортивный магазин. Он набрал товара, но его увидела охрана и вызвали ОВО.
Росгвардейцы задержали воришку и доставили его в 35 отдел полиции.