Пешеход пострадал под колесами автомобиля у метро «Фрунзенская»

Серьезное ДТП с пешеходом произошло утром 30 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга. Угодившего под машину мужчину увезли в больницу.
В 8:51 у дома 72 по Московскому проспекту автомобиль KIA сбил пешехода, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. ДТП произошло напротив станции метро «Фрунзенская», рядом есть регулируемый пешеходный переход. В телеграм-канале «Мегаполис» же пишут, что мужчина перебегал дорогу «вне зоны на красный».
В результате ДТП пешеход получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.