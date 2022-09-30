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    Пешеход пострадал под колесами автомобиля у метро «Фрунзенская»

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    Серьезное ДТП с пешеходом произошло утром 30 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга. Угодившего под машину мужчину увезли в больницу.

    В 8:51 у дома 72 по Московскому проспекту автомобиль KIA сбил пешехода, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. ДТП произошло напротив станции метро «Фрунзенская», рядом есть регулируемый пешеходный переход. В телеграм-канале «Мегаполис» же пишут, что мужчина перебегал дорогу «вне зоны на красный».

    В результате ДТП пешеход получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

    Фото: «Мегаполис»

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