Научного журналиста Асю Казанцеву задержали в Москве

Научный журналист Ася Казанцева задержана в Москве, эту информацию она сама подтвердила корреспонденту «Фонтанки» 30 сентября. Ученый сообщила, что в настоящее время ее «везут в ОВД «Филевский парк», видимо, на воспитательную беседу».
По ее словам, в момент задержания она находилась в метрополитене, «стояла на платформе в ожидании поезда». «Распознали по камерам», — рассказала Казанцева.
Ранее организаторы лекций Аси в разных городах, включая Петербург, столкнулись с проблемами из-за ее пацифистской позиции. В конечном итоге встречу со слушателями провести удалось — но в секретной локации, местонахождение которой обладателям билетов назвали прямо в день мероприятия.
Просветительские лекции Аси Казанцевой имеют научный характер и поясняют, как действия и состояния человека объясняются с точки зрения строения, свойств и реакций его мозга. Та лекция в Петербурге, которую пришлось переносить, называлась «Социальный мозг: поиск грани между сотрудничеством и конформизмом».