Научного журналиста Асю Казанцеву задержали в Москве

Научный журналист Ася Казанцева задержана в Москве, эту информацию она сама подтвердила корреспонденту «Фонтанки» 30 сентября. Ученый сообщила, что в настоящее время ее «везут в ОВД «Филевский парк», видимо, на воспитательную беседу».



По ее словам, в момент задержания она находилась в метрополитене, «стояла на платформе в ожидании поезда». «Распознали по камерам», — рассказала Казанцева.



Ранее организаторы лекций Аси в разных городах, включая Петербург, столкнулись с проблемами из-за ее пацифистской позиции. В конечном итоге встречу со слушателями провести удалось — но в секретной локации, местонахождение которой обладателям билетов назвали прямо в день мероприятия.

