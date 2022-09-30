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    Изолятор «Кресты» потребовал денег с арестанта и выиграл

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    Суд в Петербурге встал на сторону СИЗО-1 в споре на 71 тысячу рублей за сломанную камеру видеонаблюдения. Ответчик Сергеев утверждал, что всего лишь ее коснулся и сломать не мог.

    О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября. Изолятор просил взыскать с ответчика 71 тысячу рублей, это стоимость сломанного им в мае прошлого года оборудования для видеонаблюдения в камере «Крестов».

    Сергеев присутствовал в суде по видеосвязи, сейчас он в СИЗО-6 на Заречной. Он утверждал, что только потрогал камеру и вряд ли она из-за этого могла выйти из строя.

    Суд выяснил, что прикоснулся Сергеев к камере снятой с петель дверью санузла. Теперь он должен СИЗО 71 тысячу рублей.

    © Фонтанка.Ру

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