Изолятор «Кресты» потребовал денег с арестанта и выиграл

Суд в Петербурге встал на сторону СИЗО-1 в споре на 71 тысячу рублей за сломанную камеру видеонаблюдения. Ответчик Сергеев утверждал, что всего лишь ее коснулся и сломать не мог.

О решении сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября. Изолятор просил взыскать с ответчика 71 тысячу рублей, это стоимость сломанного им в мае прошлого года оборудования для видеонаблюдения в камере «Крестов».

Сергеев присутствовал в суде по видеосвязи, сейчас он в СИЗО-6 на Заречной. Он утверждал, что только потрогал камеру и вряд ли она из-за этого могла выйти из строя.