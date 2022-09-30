    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.41eur55.41
    ТЕМА ДНЯ

    Присоединение новых территорий к России

    Присоединение территорийСколько мобилизовали в СПбКак готовят мобилизованныхКатегории под мобилизациюОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Акционеры «Газпрома» одобрили выплату промежуточных дивидендов на рекордные 1,2 трлн рублей

    6279
    обсудить

    Собрание акционеров «Газпрома» утвердило рекомендованный советом директоров размер промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе компании.

    «Газпром» выплатит по 51,03 рубля на одну акцию. Общий размер дивидендов составил 1,208 трлн рублей. Эта сумма стала рекордной за всю историю компании и российского фондового рынка.

    Почти такую же сумму (1,244 трлн) совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2021 года, но собрание акционеров не утвердило это решение. На фоне этого акции «Газпрома» на бирже обрушились на треть.

    Пока ценные бумаги компании особо не отреагировали на сегодняшнее решение совета акционеров. Цена акций падает на 0,7 %, до 224,88 рубля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close