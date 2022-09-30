Акционеры «Газпрома» одобрили выплату промежуточных дивидендов на рекордные 1,2 трлн рублей

Собрание акционеров «Газпрома» утвердило рекомендованный советом директоров размер промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе компании.



«Газпром» выплатит по 51,03 рубля на одну акцию. Общий размер дивидендов составил 1,208 трлн рублей. Эта сумма стала рекордной за всю историю компании и российского фондового рынка.

Почти такую же сумму (1,244 трлн) совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2021 года, но собрание акционеров не утвердило это решение. На фоне этого акции «Газпрома» на бирже обрушились на треть.