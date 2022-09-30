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    «Я не прошу ни для кого освобождения от армии». Никита Михалков разъяснил смысл своего обращения к Мишустину

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    Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков рассказал о своем обращении к премьер-министру страны. Он попросил Михаила Мишустина распространить «в исключительных случаях» отсрочку по призыву на военную службу по мобилизации на тех кинематографистов, кто занят сейчас на съемках общественно значимых картин.

    «Я не прошу ни для кого освобождения от армии, я говорю только о том, чтобы съемочные процессы, запущенные и в основном на государственные деньги, в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность, были закончены и пришли к зрителям. Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — цитирует ТАСС 29 сентябр сообщение пресс-службы Михалкова.

    Ранее информация об обращении Михалкова к Мишустину по поводу отсрочек для кинематографистов появилась в соцсетях.

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