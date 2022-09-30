Трасса «Нарва» под Котлами на неделю стала реверсивной

Дорожные работы на неделю ограничили движение на старом направлении федеральной трассы «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти. Там устраняют повреждения и деформации покрытия.
До 7 октября на старом направлении автодороги А-180 «Нарва» неподалеку от Котлов, в районе деревень Ряттель, Караваево и Маттия, организовано реверсивное движение, сообщает 30 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Одновременно там ограничили скорость до 40 км/ч. Для безопасности участников движения на месте работают регулировщики. На участке всего две полосы — по одной в каждом направлении.
Работы ведутся на участке с 20-го по 28-й километр. Реверсивное движение во время ремонта будет действовать ежедневно с 8:00 до 20:00. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ТрансДорТех».