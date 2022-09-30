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    Петербургский таксист возил пассажиров по области под дулом пистолета и напоследок чуть не лишился машины

    2002
    1 комментарий

    Полиция Ленобласти ищет двух неизвестных, которые решили прокатиться на такси бесплатно. Вместо оплаты в ход пошли угрозы.

    Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился 45-летний петербуржец, работающий водителем «Яндекс.Такси». Мужчина рассказал, что после полуночи 27 сентября у дома 9 в селе Русско-Высоцкое двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили его отвезти их в деревню Черемыкино. По приезде они украли у таксиста 500 рублей и попытались отобрать ключи от машины, но, потерпев неудачу, скрылись. Оружие оставили в салоне.

    Возбуждено уголовное дело о разбое. Изъятый пистолет оказался пневматическим.

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