Петербургский таксист возил пассажиров по области под дулом пистолета и напоследок чуть не лишился машины

Полиция Ленобласти ищет двух неизвестных, которые решили прокатиться на такси бесплатно. Вместо оплаты в ход пошли угрозы.
Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился 45-летний петербуржец, работающий водителем «Яндекс.Такси». Мужчина рассказал, что после полуночи 27 сентября у дома 9 в селе Русско-Высоцкое двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили его отвезти их в деревню Черемыкино. По приезде они украли у таксиста 500 рублей и попытались отобрать ключи от машины, но, потерпев неудачу, скрылись. Оружие оставили в салоне.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Изъятый пистолет оказался пневматическим.