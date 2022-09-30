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    Гендиректор петербургской фирмы продавал фальшивые путевки на отдых. За миллионную добычу придется посидеть в колонии

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    В Петербурге осудили мужчину, придумавшего дерзкий бизнес-план: брать с горожан деньги за туристические путевки, а взамен ничего не предоставлять. За мошенничество придется поплатиться свободой.

    О подробностях дела 30 сентября сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Павел Федоров, будучи гендиректором коммерческой организации, устроил в городе минимум четыре офиса, где стал продавать путевки. С августа по октябрь 2019-го на уловку попались 39 человек — в целом они лишились 3,7 миллиона рублей.

    За особо крупное мошенничество Федорова приговорили в 6 годам колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иски потерпевших на сумму более 2,5 миллиона рублей.

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