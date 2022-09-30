Со стройплощадки завода по сжижению газа в Ленобласти угнали неисправный КАМАЗ

Неизвестный злоумышленник похитил грузовик из Краснодара со стройплощадки завода в Кингисеппском районе Ленобласти. Машина при этом была не на ходу.



Днем 28 сентября в полицию Кингисеппского района обратился 36-летний директор транспортной компании из Краснодара, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Мужчина рассказал, что в период с 20 июля по 22 сентября со строительной площадки «Русхимальянса» под Усть-Лугой пропал принадлежащий его фирме самосвал КАМАЗ 2013 года выпуска, который был не на ходу.