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    Со стройплощадки завода по сжижению газа в Ленобласти угнали неисправный КАМАЗ

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    Неизвестный злоумышленник похитил грузовик из Краснодара со стройплощадки завода в Кингисеппском районе Ленобласти. Машина при этом была не на ходу.

    Днем 28 сентября в полицию Кингисеппского района обратился 36-летний директор транспортной компании из Краснодара, стало известно «Фонтанке» 30 сентября. Мужчина рассказал, что в период с 20 июля по 22 сентября со строительной площадки «Русхимальянса» под Усть-Лугой пропал принадлежащий его фирме самосвал КАМАЗ 2013 года выпуска, который был не на ходу.

    Ущерб заявитель оценил в 3,25 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

    «Русхимальянс» строит под Усть-Лугой крупнейший в России завод по сжижению газа.

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