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    Петербурженка с «вертушки» отправила отца вниз по лестнице

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    Вредная привычка отца стала причиной семейного конфликта в Выборгском районе Петербурга. До квартиры не дошли ни он, ни его дочь.

    В полицию о том, что на четвертом этаже дома на улице Композиторов лежит избитый мужчина, сообщили жильцы около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 30 сентября.

    Пострадавшего, 62-летнего жителя этого дома, с травмами головы госпитализировали в городскую больницу № 3. Его состояние оценивается как тяжелое. Пациента поместили в реанимацию.

    Полицейские увезли в отдел его дочь, 34-летнюю петербурженку. По предварительной информации, она встретила отца в нетрезвом состоянии на лестнице. И так рассердилась, что ударила его ногой в туловище, а потом столкнула с лестницы.

    В отношении женщины составили протокол о мелком хулиганстве и отправили в камеру.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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