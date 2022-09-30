Петербурженка с «вертушки» отправила отца вниз по лестнице

Вредная привычка отца стала причиной семейного конфликта в Выборгском районе Петербурга. До квартиры не дошли ни он, ни его дочь.
В полицию о том, что на четвертом этаже дома на улице Композиторов лежит избитый мужчина, сообщили жильцы около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 30 сентября.
Пострадавшего, 62-летнего жителя этого дома, с травмами головы госпитализировали в городскую больницу
Полицейские увезли в отдел его дочь, 34-летнюю петербурженку. По предварительной информации, она встретила отца в нетрезвом состоянии на лестнице. И так рассердилась, что ударила его ногой в туловище, а потом столкнула с лестницы.
В отношении женщины составили протокол о мелком хулиганстве и отправили в камеру.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.