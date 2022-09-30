Петербурженка с «вертушки» отправила отца вниз по лестнице

Вредная привычка отца стала причиной семейного конфликта в Выборгском районе Петербурга. До квартиры не дошли ни он, ни его дочь.



В полицию о том, что на четвертом этаже дома на улице Композиторов лежит избитый мужчина, сообщили жильцы около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 30 сентября.

