Директор школы на юге Петербурга вступилась за ученицу, которую семь лет развращал отчим

Семь лет ада для жительницы Кировского района Петербурга стали уголовным делом о сексуальном насилии, когда за нее вступилась школа.



В отдел по делам несовершеннолетних около полуночи 28 сентября обратилась директор одной из районных школ, стало известно «Фонтанке» 30 сентября.



По предварительной информации, женщина сообщила, что ей стало известно, что одна из старшеклассниц страдает от повышенного извращенного внимания дома. Якобы в течение семи лет — с 2014-го по 2021 год отчим девушки, 55-летний водитель одного из ГУПов, трогал её за половые органы и снимал обнаженную на фото.

