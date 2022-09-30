Мертвеца с разбитым лицом нашли в частном доме на юге Петербурга

Полиция и СК Красносельского района устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в пустом доме в поселке Торики.



О том, что мертвый человек лежит в здании на Береговой улице, в полицию сообщили из скорой накануне около часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября.



Следственно-оперативная бригада нашла в доме тело 41-летнего хозяина, у которого было разбито лицо.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

