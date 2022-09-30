Житель Приморского района заступился за соседку и отправил агрессивного пешехода в больницу. Ночевать ему пришлось не дома

Дорожный конфликт перерос в драку со стрельбой на севере Петербурга. Защитнику женщины теперь придется отвечать по закону, пока её обидчика лечат от полученных ранений.
В полицию о звуках выстрелов у дома 7, корпус 2, по Богатырскому проспекту очевидцы сообщили накануне около 18:15, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября.
Когда наряд прибыл на место, битва уже была закончена. Удалось выяснить, что 42-летний пешеход впал в ярость от парковки автомобиля, за рулем которого была 56-летняя женщина. Он, по предварительной информации, несколько раз ударил по машине рукой и ногой, а также посылал по матушке автомобилистку.
За петербурженку вступился 62-летний сосед. Тогда пешеход переключился на него и ударил его кулаком в лицо, а потом достал нож. Пожилой мужчина испугался уже за своё здоровье и достал травматический пистолет. Он трижды выстрелил в сторону обидчика, и тот упал на асфальт.
Скорая увезла раненного в ногу, пах и грудь в городскую больницу
Джентльмена доставили в отдел полиции, где у него забрали травматический пистолет, выписали протокол о мелком хулиганстве и посадили в камеру для временно задержанных.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.