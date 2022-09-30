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    Ведомости: Apple перевезла российских сотрудников в Киргизию

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    Большая часть сотрудников Apple из России, которые согласились на релокацию, уехали жить и работать в Киргизию. Некоторым предложили Дубай и Лондон.

    О релокации пишут «Ведомости» 30 сентября. Указано, что процесс начался весной и закончился к концу лета. Отмечается, что штат россиян в компании небольшой, а Киргизия выбрана не случайно — руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов родился и вырос в этой стране.

    Некоторым топовым сотрудникам было предложено перебраться в Эмираты и Лондон. В Дубай были релоцированы и сотрудники Google с российскими паспортами.

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