Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку

Вице-президента Apple Тони Блевинса, руководившего всеми закупками и переговорами с поставщиками, уволили из компании из-за ставшего вирусным видеоролика, в котором топ-менеджер хвастается вниманием со стороны «большегрудых красоток», передает агентство РИА Новости 30 сентября.

Тони Блевинс начал работать в Apple с 2000 года по личному приглашению нынешнего главы компании Тима Кука.

Видео было опубликовано 5 сентября в социальной сети TikTok. К Блевинсу обратился блогер, создававший серию роликов, в которых он спрашивает владельцев дорогих автомобилей о их профессии. Блогер остановил Блевинса во время парковки Mercedes-Benz SLR McLaren, спортивного автомобиля, который не выпускается серийно и стоит сотни тысяч долларов. На вопрос, чем он зарабатывает на жизнь, Блевинс ответил, что он играет в гольф и пользуется вниманием со стороны «большегрудых красоток».