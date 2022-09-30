Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку

Вице-президента Apple Тони Блевинса, руководившего всеми закупками и переговорами с поставщиками, уволили из компании из-за ставшего вирусным видеоролика, в котором топ-менеджер хвастается вниманием со стороны «большегрудых красоток», передает агентство РИА Новости 30 сентября.
Тони Блевинс начал работать в Apple с 2000 года по личному приглашению нынешнего главы компании Тима Кука.
Видео было опубликовано 5 сентября в социальной сети TikTok. К Блевинсу обратился блогер, создававший серию роликов, в которых он спрашивает владельцев дорогих автомобилей о их профессии. Блогер остановил Блевинса во время парковки Mercedes-Benz SLR McLaren, спортивного автомобиля, который не выпускается серийно и стоит сотни тысяч долларов. На вопрос, чем он зарабатывает на жизнь, Блевинс ответил, что он играет в гольф и пользуется вниманием со стороны «большегрудых красоток».
Видео набрало 1,3 миллиона просмотров в TikTok. После его публикации ряд сотрудников Apple обратились в отдел кадров, и компания начала по этому поводу внутреннее расследование. По его итогам, как сообщил представитель Apple, топ-менеджер был уволен.
Шутка Блевинса, оказавшаяся роковой для его карьеры, в действительности была цитатой из фильма «Артур» (1981 год), герой которого называет себя «самый богатый алкоголик в мире», отмечает агентство.
По мнению агентства, топ-менеджера такого масштаба будет трудно заменить, учитывая его понимание логистических цепочек Apple и умение вести переговоры.