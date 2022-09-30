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    Фестиваль Дианы Вишневой определит бесконечность в танце в «Севкабель Порту»

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    Фестиваль современного танца «Context. Diana Vishneva» удивит ценителей сочетанием танцевальных «текстур» и стилей с обращением к философским вопросам.

    Основатель смотра и его художественный руководитель балерина Диана Вишнева сформировала программу так, что и 30 сентября, и 1 октября, — в основные дни проведения фестиваля — в «Севкабель Порту» будут показаны два абсолютно разных спектакля.

    Фото: Мария Хуторцева/ https://vk.com/context.dianavishneva
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    Программа танцевальных перформансов, что стартует в 17.00, — это пять историй, вплетённых в одну канву. Части под названиями DU(O)ALITY, «Не ной», «Ничего не пропадает», «Хрупкое» и «Внимание» это абсолютно не совпадающие образы и опыты проживания того, с чем сталкивается человек. При подготовке каждого номера артисты принципиально использовали разные средства, стили и элементы хореографии.

    Ближе к ночи, в 20.00 в пятницу и субботу зрителям представят «Материю» — спектакль-путешествие, объединившее вопросы о времени и бесконечности. И то, и другое танцовщики намерены искать в движении, душе и том месте, где они оказались.

    В прошлые годы «Context. Diana Vishneva» традиционно собирала зарубежных артистов. В этом году возможности другие, но среди танцовщиков много молодых звёзд, например, Алина Костарева, Тимур Загидуллин, Елизавета и Мария Жуковы, Игорь Шадрин.

    12+

    Фото: Мария Хуторцева/ https://vk.com/context.dianavishneva

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