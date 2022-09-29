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    Сотрудникам полиции и ФСИН поднимут зарплаты

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    Российское правительство установило надбавку к зарплате для российских силовиков. Материальное положение будут улучшать у сотрудников полиции, ФСИН, судебных приставов, противопожарной службы и таможенников. Об этом 29 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.

    «Ежемесячная надбавка выплачивается в размере: а) 5 процентов — с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г.; б) 10 процентов — с 1 октября 2023 г.», — сказано в документе.

    Зарплата также станет больше у лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также у начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

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