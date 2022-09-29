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    «Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России. Это первое поражение петербуржцев в матчах с красно-белыми с 2017 года

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    Поражением петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился третий тур группового этапа Кубка России против столичного «Спартака». Встреча проходила 29 сентября в Москве.

    «Зенит» уступил со счетом 0:3. Голы забили Квинси Промес (79-я и 95-я минута) и Александр Соболев (86).

    Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение от «Спартака» с 2017 года. Безвыигрышная серия красно-белых в матчах против петербуржцев составляла 11 игр.

    Следующий матч «Зенит» проведет 2 октября в Петербурге против «Ростова».

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