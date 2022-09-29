«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России. Это первое поражение петербуржцев в матчах с красно-белыми с 2017 года

Поражением петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился третий тур группового этапа Кубка России против столичного «Спартака». Встреча проходила 29 сентября в Москве.
«Зенит» уступил со счетом 0:3. Голы забили Квинси Промес (79-я и 95-я минута) и Александр Соболев (86).
Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение от «Спартака» с 2017 года. Безвыигрышная серия красно-белых в матчах против петербуржцев составляла 11 игр.
Следующий матч «Зенит» проведет 2 октября в Петербурге против «Ростова».