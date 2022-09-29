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    Мобилизация

    Беглов: в ходе мобилизации в Петербурге «бывают накладки»

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе случаются ошибки во время мобилизации, но больших проблем он не видит. Он рассказал об этом 29 сентября в эфире телеканала 78.

    «Безусловно, какие-то недочеты есть всегда, но это просто большой объем работы, который нужно перелопатить, посмотреть. Бывают определенные накладки, но они сразу рассматриваются. Я не вижу здесь каких-то больших проблем», — поделился глава города.

    Беглов добавил, что при оформлении призывника «всегда задаются вопросы». «Кроме всего прочего, при военкоматах созданы специальные помещения, куда могут прийти родители, невеста, еще какие-то родные, чтобы получить соответствующую консультацию», — сказал он.

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