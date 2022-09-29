    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    1 м/с, вос

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd57.41eur55.41
    ТЕМА ДНЯ

    Все. Финляндия закрывается от русских туристов

    Финская границаСправочник по мобилизацииКак должны вручать повесткуВыплаты мобилизованнымОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Оператор «Турецкого потока» лишился лицензии из-за санкций, но видит лазейку

    3119
    обсудить

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление лицензии, дающей право экспортировать газ. В данный момент компания ждет ответа от Нидерландов, пишет 29 сентября РИА Новости.

    Ранее оператор сообщил, что новый пакет санкций ЕС от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии. Сама транспортировка природного ресурса ничем не ограничивается. В компании считают, что они имеют право получить исключение, так как газ, транспортируемый по «Турецкому потоку», поставляется транзитом через Турцию в том числе в европейские страны, а значит, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close