Оператор «Турецкого потока» лишился лицензии из-за санкций, но видит лазейку

Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. подала заявку на возобновление лицензии, дающей право экспортировать газ. В данный момент компания ждет ответа от Нидерландов, пишет 29 сентября РИА Новости.
Ранее оператор сообщил, что новый пакет санкций ЕС от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии. Сама транспортировка природного ресурса ничем не ограничивается. В компании считают, что они имеют право получить исключение, так как газ, транспортируемый по «Турецкому потоку», поставляется транзитом через Турцию в том числе в европейские страны, а значит, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.