Шанс переговорам и диверсия на «Северных потоках». О чем говорили Путин и Эрдоган

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основными темами были сотрудничество между двумя странами и ситуация на Украине.
Как сообщает CNNTurk со ссылкой на канцелярию турецкого президента, Эрдоган выразил удовлетворение произошедшим недавно обменом пленными между Россией и Украиной. Кроме того, он заявил о необходимости продления стамбульской сделки по вывозу украинского зерна.
Также отмечается, что президент Эрдоган попросил Владимира Путина «дать переговорам еще один шанс» и выразил готовность оказать содействие в этом процессе.
По версии Кремля, президент России проинформировал своего коллегу о состоявшихся в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумах и подчеркнул, что они прошли «в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства». Он поблагодарил Эрдогана за вклад в достижение стамбульских договорённостей, но отметил необходимость выполнения сделки в части снятия барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки.
Отдельно Владимир Путин остановился на инцидентах с утечками газа на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Президент России считает произошедшее «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма». Он проинформировал Эрдогана, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.