Черногория высылает российских дипломатов. МИД РФ обещает ответить

МИД Черногории признал шестерых российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть страну. Об этом 29 сентября ведомство сообщило в своих соцсетях.
Решение там объяснили «действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами».
МИД России в комментарии РИА Новости пообещал, что Москва «даст соответствующий ответ».
Черногорские СМИ пишут, что двух граждан страны, а также еще около 30 россиян, среди которых якобы оказались дипломаты, заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сообщается, что полиция провела обыски в квартирах нескольких фигурантов.
И.о. премьера республики Дритан Абазович в четверг подтвердил проведение обысков в столице страны Подгорице. Он подчеркнул, что «операция проходит в строгой тайне».