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    Черногория высылает российских дипломатов. МИД РФ обещает ответить

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    МИД Черногории признал шестерых российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть страну. Об этом 29 сентября ведомство сообщило в своих соцсетях.

    Решение там объяснили «действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами».

    МИД России в комментарии РИА Новости пообещал, что Москва «даст соответствующий ответ».

    Черногорские СМИ пишут, что двух граждан страны, а также еще около 30 россиян, среди которых якобы оказались дипломаты, заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сообщается, что полиция провела обыски в квартирах нескольких фигурантов.

    И.о. премьера республики Дритан Абазович в четверг подтвердил проведение обысков в столице страны Подгорице. Он подчеркнул, что «операция проходит в строгой тайне».

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