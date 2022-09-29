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    Иван и другие бразильцы. «Зенит» назвал тех, кто будет биться со «Спартаком» в Кубке России

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    Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч против «Спартака» на групповом этапе Кубка России. Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве 29 сентября.

    С первых минут на поле в составе петербургского клуба выйдут: Иван (вратарь), Сантос (капитан), Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком и Сергеев.

    «Спартак» начнет в следующем составе: Максименко (вратарь), Хлусевич, Маслов, Джикия (капитан), Классен, Литвинов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

    Игра начнется в 20:30, ее покажет «Матч ТВ».

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