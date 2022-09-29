Иван и другие бразильцы. «Зенит» назвал тех, кто будет биться со «Спартаком» в Кубке России

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч против «Спартака» на групповом этапе Кубка России. Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве 29 сентября.



С первых минут на поле в составе петербургского клуба выйдут: Иван (вратарь), Сантос (капитан), Родригао, Чистяков, Круговой, Караваев, Вендел, Кузяев, Мантуан, Малком и Сергеев.

