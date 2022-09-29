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    «Более 20 прилетов». Часть поселка в Курской области из-за обстрела осталась без света и воды

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    Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом вечером 29 сентября пишет в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

    «Мы зафиксировали более 20 прилетов. Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трёхэтажного жилого дома», — сообщил он.

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    Кроме того, был нанесен серьезный урон трансформаторной подстанции. Из-за этого часть посёлка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды. Сейчас с последствиями разбираются специалисты.

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