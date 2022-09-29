«Более 20 прилетов». Часть поселка в Курской области из-за обстрела осталась без света и воды

Приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом вечером 29 сентября пишет в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.



«Мы зафиксировали более 20 прилетов. Самое главное — среди мирных жителей никто не пострадал. Однако сильно разрушено здание бывшей школы. Также есть повреждения соседнего трёхэтажного жилого дома», — сообщил он.

