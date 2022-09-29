Кириенко раскрыл, сколько миллиардов направит Россия на поддержку ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

Из российского бюджета выделят 3,3 млрд рублей на проекты поддержки жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на заседании комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества 29 сентября.
Некоммерческие организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут претендовать на гранты президента России в случае их включения в состав РФ. «Мы и так сейчас работали со всеми территориями… Все права были у людей, НКО так, как если бы они были российскими физическими лицами, российскими организациями», — цитирует Кириенко «Коммерсант».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что 30 сентября в Георгиевском зале Кремля пройдет церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ, после чего запланировано «объемное выступление» Владимира Путина.
На 4 октября запланировано заседание Совета Федерации. На нем могут рассмотреть законы о присоединении новых территорий к РФ после прохождения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.