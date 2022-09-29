КАМАЗ снес трубы над дорогой и устроил внезапное сальто «Жигулям» в Сарове. ДТП попало на видео

Видео: «Говорит Саров»
Водитель манипулятора устроил ДТП с пострадавшим в Нижегородской области. Он уронил проходящие над дорогой трубы прямо под колеса встречной машины, и ту буквально развернуло в воздухе.
ДТП произошло в 7:49 28 сентября на Южном шоссе в Сарове, сообщают в группе «Говорит Саров». КАМАЗ, двигаясь по шоссе, задел поднятой стрелой манипулятора опору теплосети, проложенной над проезжей частью. На записи с камеры видно, что трубы в результате упали на дорогу, а часть конструкции повисла на манипуляторе. В этот момент по встречной полосе ехали «Жигули». Легковая врезалась в край повисшей опоры, отчего ее подбросило и развернуло в воздухе.
После приземления, судя по фото в группе «Auto_NiNo», ВАЗ еще и перевернулся на крышу. Водитель легковой выжил, но получил различные травмы и был госпитализирован, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.